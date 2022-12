ÄREV OLUKORD: Serbia viis armee täielikku lahinguvalmidusse, Kosovo põhjaosas kerkivad teetõkked

Ehkki verisest Kosovo sõjast on möödunud pea veerandsada aastat, pole probleemid kunagistel Jugoslaavia aladel kadunud – kaugel sellest. Konflikti keskmes on jätkuvalt Kosovo, kus elavad suuremas osas etnilised albaanlased, ent vähemusrahvana ka serblased. Viimased on koondunud riigi põhjaossa. Seda arvesse võttes on tollel piirkonnal Serbiaga ka tugevad sidemed ning suurem osa Kosovo põhjaosa elanikest peabki kodumaaks hoopis naaberriiki ega tunnista Kosovot iseseisva riigina.