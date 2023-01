HÜVITIS ÜLETAB KULU! Kuidas kütta tuba soojaks nii, et riik maksab pealegi?

Oktoobrist märtsini hüvitab riik osa elektriarvest. Kui detailidesse süveneda, siis ilmneb, et teatud tundidel on kasulik kasvõi aken lahti teha ja elektriga õue kütta. Õu soojaks ei saa, aga arve muutub väiksemaks. Kuidas on võimalik, et kui laristad mõttetult palju elektrit, saad selle eest preemiaks väiksema arve või tasuta elektri?