Toomas Alatalu | Riik napilt poolele Eestile!?

Kuulmise-lugemise hetkel võttis teave, et Eestis on valimiskomisjon 20 aastat rahumeeli välja hõiganud kõrgema valimisosaluse näitamaks rahva poliitilist aktiivsust tegelikkusest suuremana (vt. Õhtuleht, 3. detsember), ikka parajalt tummaks. Ehk siis - meie ka! Tuletati meelde, et 2019. aasta Riigikogu valimisteks registreeriti 982 375 isikut, võimalike osalejatena läks kirja hoopiski 887 420 isikut, tänu millele valimisaktiivsuseks sai 63,7% tõenäose 57,5% asemel. Vahe tuli sellest, et välismaal alaliselt elanutest – 87 721 – võeti arvesse vaid valimistel osalenud 6 454 kodanikku. Et siis lisada - nii olla toimitud varemgi riigi prestiiži huvides ja näete - valimisaktiivsus tasapisi kasvab!