PRESIDENDIL OLI ÕIGUS? Riigikogu hakkab perehüvitiste seadust muutma

Põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et põhiseaduskomisjon tegi üksmeelselt otsuse mitte toetada seaduse muutmata kujul vastuvõtmist. „Komisjoni liikmed leidsid, et presidendi viidatud lauses on põhiseadusega vastuolu olemas ning seetõttu tuleb seadus muutmiseks avada,“ ütles ta ning lisas, et vajalikke muudatusi asub homme käsitlema sotsiaalkomisjon. „Põhiseaduskomisjonis nägime fraktsioonide ühist soovi seadus võimalikult kiiresti vastu võtta ja ellu rakendada.“

Kütt märkis, et kõik me unistame abielludes, et me ei lähe lahku, vaid peame kuldpulmi ja kasvatame lapsed koos suureks, aga kahjuks ei lähe alati nii. „Seetõttu on vaja, et oleks täiesti üheselt mõistetav, kuidas ja kas kärgperede lahkuminekul tekkivate kohtuvaidluste puhul suure pere toetus mõjutab elatise suurust,“ märkis ta. „Samuti peab olema tagatud suurte ja väikeste perede võrdne kohtlemine.“