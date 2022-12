Politsei kahtlustab, et Rautjärvi kiriku süüdanud mees on surnud

„Arvatavasti oli süütaja kavatsus, et põleme koos hoonega," ütleb pensionil olev kirikuõpetaja Kari Luumi lehele.

Sajad inimesed kogunesid jõulu teisel pühal kiriku varemete juurde jumalateenistusele. Lõuna-Karjalas idapiiri lähedal asuva kolme tuhande elanikuga Rautjärvi vapustas vana puukiriku põleng. Ehmatas mitte ainult kiriku tulekahju, vaid ka see, kuidas hoone süüdati.

Kirikulised enne põlengu algust midagi imelikku ei märganud, ütleb Rautjärve endine praost Kari Luumi. „Järsku ütles õpetaja, et kirik põleb, väljuge kõik kõrvalustest.“

Milline inimene põletab maha kiriku, kus on inimesed sees? „Eesmärk oli, et me põleme koos hoonega. Seda näitavad ka nöörid, mis ustele ette tõmmati,“ ütleb Luumi.