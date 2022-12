Kohus mõistis advokaadi rahapesu süüdistuses õigeks

Eesti Ekspress on varem kirjutanud, et Armand Reinmaad tuntakse Pärnumaal Lääneranna vallas kui meest, kes ostis aastaid tagasi laguneva Massu mõisa ja hakkas seda taastama oma naise Kristi-Carolina Reinmaaga, kes rajas mõisa juurde ratsaklubi. Umbes 1,3 miljoni eurose kahjuga seotud kriminaalasja keskne tegelane on kümme aastat Vaklaki tütarfirmat Aaspere Agro juhtinud Aimur ­Ilisson, kes ostis uurimise andmetel traktoreid ja muud põllumajandustehnikat turuhinnast kallimalt ning kes tegi koostööd Konekesko Virumaa müügimehe Urmas Nigulaga, on varem kirjutanud Eesti Ekspress.Armand Reinmaad tuntakse Pärnumaal Lääneranna vallas kui meest, kes ostis aastaid tagasi laguneva Massu mõisa ja hakkas seda taastama oma naise Kristi-Carolina Reinmaaga, kes rajas mõisa juurde ratsaklubi. Prokurör on loobunud kohtuistungil Aimur Ilissoni ja Armand Reinmaa osas süüdistusest rahapesu käsitlevas paragrahvis, lisaks on prokurör loobunud süüdistatavate osas süüdistusest ühes omastamise episoodis, mis puudutab Sponsum OÜ-d (Aimur Ilissoni süüdistuses; Armand Reinmaa süüdistuses). Läinud nädalal mõistis Viru maakohus Reinmaa ja Ilissoni rahapesu süüdistuses õigeks.