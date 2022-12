Kert Kingo juhtumiga seoses kahtlustuse saanud advokaat: asja kohtusse saatmine oleks läbimõtlematu

Eipre ja Partnerid advokaat Martin Traat on saanud kahtlustuse kelmusele kaasaaitamise ja dokumentide võltsimisega seoses. Riigiprokuratuur on tutvustanud kahtlustatavate kaitsjatele toimiku materjale ja lahendab nüüd nende taotlusi. Traat on kinnitanud, et ta pole mingit kuritegu sooritanud. „Oma karjääri jooksul ei ole ma näinud prokuratuuri puhul sedavõrd õigusnorme eiravat ja šokeerivat käitumist menetluse läbiviimisel. Tundub, et iga hinna eest üritab prokuratuur konstrueerida kuritegu seal, kus seda ei ole,“ on advokaat varem öelnud. „Kohtusse saatmine on toimiku materjalidest nähtuvalt on küll äärmiselt vastutustundetu ning läbimõtlematu käik, mis ei saa olla prokuratuurile edukas,“ teatas Traat.

Kert Kingo suhtes alustati kriminaaluurimist umbes aasta tagasi, kui Õhtuleht avastas 2021. aasta lõpus Kingo isiklikes kuluhüvitistes tuhandete eurode eest õigusnõustamise arveid advokaadibüroolt Eipre ja Partnerid. Kokku oli Kingo esitanud hüvitamiseks neli arvet kogusummas ligi 6000 eurot. Umbes samal perioodil oli sama advokaadibüroo esitanud samade summade ulatuses kaitsjatasusid tsiviilkohtu vaidluses, kus Eipre ja Partnerid büroo kaitses EKREga seotud kolme inimest, kelle oli laimamise eest kohtusse kaevanud Kingoga tülli läinud ja ametist lahkunud ministri eksnõunik Viive Aasma. Kingole on esitatud kahtlustus dokumendi võltsimisele kihutamises, võltsitud dokumendi kasutamises ja ametiisikuna kelmuse toimepanemises.