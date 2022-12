PATOLOOGILINE VIHA: Pariisis tulistamise korraldanud pensionäri sihtmärgiks olid migrandid

Tulistamisele reageerinud politseinikel õnnestus eakas mees erilist vastupanu kohtamata kinni pidada. Jaoskonnas sai selgeks, et tegu on 69aastase pensionil rongijuhiga, kes oli alles mõned päevad varem kautsjoni vastu vanglast vabastatud. Nimelt on ta ka varem silma paistnud relvakuritegudega – möödunud aasta detsembris esitati talle süüdistus rassistlikus vägivallas seoses Pariisis asuva migrantide telklaagris toimunud mõõgarünnakuga.