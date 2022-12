Venemaa lisas Bellingcati uuriva ajakirjaniku tagaotsitavate nimekirja

Christo Grozevi näol on tegu uuriva ajakirjanduse rühmituse Bellingcat juhiga, kes on olnud Kremlile juba pikalt pinnuks silmas. Ta on mänginud võtmerolli mitmetes Bellingcati kõige olulisemates juurdlustes, sealhulgas Sergei ja Julia Skripali ning Aleksei Navalnõi mürgitamisjuhtumites.

Venemaa siseministeerium ei täpsustanud, millises kuriteos Grozevit täpsemalt kahtlustatakse. Ministeerium jagab kodulehel Grozevi puhul vaid infot tema sünnikoha ja -aja, soo ning kodakondsuse kohta, vahendab The Moscow Times. Teatavasti väitis Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) juulis, et bulgaarlast seostatakse Venemaa hävitajate kaaperdamisega seotud vandenõuga. Grozev mõistagi eitas toona süüdistusi ja süüdistas luureagentuuri tõendite võltsimises.

Nimekirja lisamist ei osanud Grozev kuidagi selgitada: „Mul pole õrna aimugi, mis põhjustel on Kreml mind oma „tagaotsitavate nimekirja“ kandnud, seega ei saa ma praegu midagi kommenteerida. Mõnes mõttes polegi see oluline – nad on aastaid selgelt väljendanud, et kardavad meie tööd ning ei peatu millegi ees, et seda kaotada.“