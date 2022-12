Juhtkiri | Kreenis perehüvitistega uuele katsele?

Kui hääli rahva seast ega opositsiooni ei kuulatud, siis presidendi sammule tuleb ometi reageerida, olgugi et jõuluvana on riigikogus juba ära käinud ning saadikuil oli ees terendamas mitmenädalane talvevaheaeg. Seaduse kiirkorras menetlemine erakorralisel istungjärgul tundub koolipoisiliku kiirkorras vigade parandusena - võimuliidu suurimaks hirmuks tundub olevat, et lubatud ja väljareklaamitud toetused ikka enne valimisi hiljemalt veebruaris suurperede kätte jõuaksid.

Seaduse taganttõukajad ei räägi ka lastele erineva hinnalipiku külgeriputamisest, mida uus seadus kaasa toob, kui indekseerib küll paljulapseliste toetused, kuid ei tee seda esimese ja teise lapse puhul. Võrdluseks – üksikvanema lapse toetuse suurus on praegu 19,18 eurot kuus (praeguse elukalliduse juures!); see küll kasvab koos esimese ja teise lapse toetusega 80 euroni, kuid jääb ikkagi maha 3-6 lapse puhul maksma hakatavast 650 eurost.

Osade maakondade kehva keskmist palka arvestades on isegi küsitud, ega sedavõrd kõrge perehüvitis hakka soosima lapserikaste vanemate tööturult eemalejäämist, kuid õigem küsimus oleks, et riik väärtustaks ka 1-2 lapsega perede hakkamasaamist. Muidu oleme näiteks olukorras, kus teatrisseminekut saavad lubada vaid paljulapseliste perede õpilased, kuid vähelapselistel ei pruugi selleks lihtsalt raha jätkuda. Sotside soov kahekordistada hoobilt ka esimese ja teise lapse toetus 120 euroni on muidugi kena, kuid selles võimuliidus napib jõuõlga selle saavutamiseks – kui just hilinenud jõuluimet ei sünni.