Mati Rahu | Ametis jõuluvanana

Oleme naisega algajad pensionärid. Ise olen mõne aasta teeninud pisikest pensilisa jõulude ajal, kui käin kinke jagamas. Kuulun punti, kelle ametlik või mitteametlik nimi on Jõulurõõm. Ise töötan selle liikmena neli päeva aastas. Rohkemaks tahtmist pole, nende päevadega teenin juurde peaaegu ühe kuu pensioni. Kuivõrd aus minu ja minutaoliste tegevus on, ei tea täpselt. Vist hiilime kõrvale maksude maksmisest. Igatahes kokkulepped, millal ja kuhu minna, kellele ja mis kinke edasi anda, on toiminud paberile pandud lepinguta.