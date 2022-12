Jõuluaeg tõi kaasa hulga tuleõnnetusi: Narvas süütas suitsuga tukkuma jäänud mees diivani, Tartus läks küünlast kardin põlema

Põhja päästekeskus

24. detsembril kell 23.10 teatati häirekeskusele, et Tallinnas Vene tänaval asuvas hotellis on teisel korrusel suits. Selgus, et ühes numbritoas oli kummutile järelevalveta põlema jäetud küünal, mis lõpuni põledes kummutipealse süütas. Õnneks saadi tulekahjule kiiresti jaole ning põleng kaugemale ei levinud. Päästjad tuulutasid korruse.

25. detsembril kell 14.24 said päästjad väljakutse Narva linna Kangelaste prospektil asuvasse korterisse. Selgus, et süttinud oli diivan, mis kustutati esmaste kustutusvahenditega. Põlengust andsid märku kaks tööle rakendunud suitsuandurit. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse diivanile suitsuga magama jäänud mehe hoolimatusest. Kiirabi kontrollis korteris viibinud inimeste tervist, haiglaravi keegi ei vajanud. Sel aastal on põlengutes hukkunud juba 48 inimest, neist üle pooled on hukkunud hooletust suitsetamisest alguse saanud tulekahjudes. Pärast suitsetamist tuleb sigarett hoolikalt kustutada kas tuhatoosis või veega pudelis, ohutum on suitsetada õues.