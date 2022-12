Raha võtnud ehitaja jättis tööd tegemata: kohus karistas teda tingimisi vangistusega

2020 aasta novembris kandis inimene Yurii arvele 1800 eurot ehitusmaterjalide ostmiseks, siis töö eest ettemaksuna 400 eurot ja mullu märtsis 564 eurot seoses Yurii haiglas viibimisega, mil ta palus raha, et maksta haiglas viibimise kulude eest, selgub kohtuasjast. Kokkuleppe kohaselt pidi Yurii tegema ehitus- ja remonditöid korteris. Yurii pole aga ehitusmaterjale ostnud ega kokkulepitud töid teinud, ta pole materjalide ostmiseks ja tööde ettemaksuna saadud raha ning haiglakulude tasumiseks saadut tagastanud, kuigi tööde tellija palus seda ja sõlmitud kokkulepe tühistada, on kirjas kohtuotsuses.

Mullu aprillis andis üks inimene 950 eurot ja hiljem 666 eurot Yuriile ehitusmaterjalide ostmiseks, mis olid vajalikud kokkulepitud ehitustööde tegemiseks Peipsi järve piirkonnas maatükil. Tööd pidid suulise kokkulepe kohaselt olema tehtud eelmise aasta mai ja juuni jooksul. Tööd on tegemata ja raha tagastamata.

Yuriil tuli astuda Harju maakohtu ette. Sügisel mõistis kohus talle kümnekuulise tingimisi vangistuse. Kohtuotsus on jõustunud.