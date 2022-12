BLOGI | Venemaa süüdistab Ukrainat lennubaasile tehtud droonirünnakus

Venemaa korraldas jõululaupäeval Hersoni linnale rünnaku, milles hukkus vähemalt kaheksa inimest ja viga üle 50. kohaliku elaniku.

Ukraina ühendvägede ülem Serhi Najev teatas, et Valgevene ja Ukraina piiri poole saadetakse kolm Valgevene pataljoni. Samas lausus Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov väljaandele New York Times, et oht rünnakuks Valgevene poolt on praegu väike.

Vene meedias töötava allika sõnul on Kreml keelanud enda kontrolli all olevatel meediaväljaannetel mobilisatsioonist teatamise. See tuleb keset armee reforme ja kuulujutte mobilisatsiooni „uuest lainest“.

Kindralstaap: Venemaa viib Ukraina eesliinile rohkem töötajaid ja varustust. Ukraina sõjavägi teatas ka, et Vene väed jätkavad pealetungi Donetski oblasti idaosas Bahmuti, Avdiivka ja Lõmani sektorites.

Washington peab Venemaa vastu „puhversõda“ ja Venemaa suursaadiku USA-s Anatoli Antonovi sõnul on kahe riigi vahelise kokkupõrke oht kõrge.

Mariupoli linnapea nõunik Petro Andriuššenko sõnul lammutavad Vene okupatsioonivõimud Mariupoli kuulsat draamateatrit. Rusudes teatrist on lammutatud pool, kus on näha pommitamise jälgi. Teatri esikülg on puutumata.

Ukraina prokurörid on avastanud 54 Vene sõjaväe poolt loodud piinamiskambrit ja uurivad üle 5000 väidetava piinamise juhtumit. Peaprokuratuur teatas ka, et on algatatud 855 kriminaaluurimist lastevastaste sõjakuritegude kohta, sealhulgas 10 seksuaalvägivalla juhtumit.

USA senat kiitis heaks muudatuse Vene oligarhide arestitud varade üleandmiseks Ukrainale.

AP ajakirjanikud on alates märtsist salvestanud vähemalt 10 300 uut hauda Venemaa poolt okupeeritud Mariupoli lähedal. Satelliidipiltide analüüs näitab, et enamik haudu asub Starõi Krimi asula kalmistul. Matuste kogupindala ületab 51 500 ruutmeetrit.

Saksamaa võimud teatasid, et vahistasid riigi välisluureteenistuse (BND) töötaja, keda kahtlustatakse riigireetmises, väidetavalt Venemaale teabe edastamise eest.