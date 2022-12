Teiseks jõulupühaks lumi ära ei sula, aga suurt juurde ka ei saja

Ööl vastu 26. detsembrit on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund. Hommikul pilvisus hõreneb. Paiguti on udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-11, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -3..-9, meremõjuga rannikul 0..-2°C.