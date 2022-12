Uue nädala alguses sajab lund, lörtsi ja vihma

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega enamasti sajuta ilm, üksnes Lääne-Eesti saartel võib kohati veidi lörtsi ja vihma sadada. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6, meremõjuga rannikul 0..+2 kraadi.