Miljonimaru: Birgiti külaskäik Saaremaale maksab Elektrilevile seitsmekohalise summa

„Õige vastus on see, et ega me täna ei tea veel, kui palju see maksma läks. Kõik meie partnerid panevad oma tegevused kokku, saadavad aktidena meile ja siis hakkame arveldama. See tegevus jookseb veel uude aastasse. Me oleme varasemate sündmustega võrrelnud ja sellise suure sündmuse puhul me räägime seitsmekohalisest numbrist ehk ilmselt miljonist eurost,“ ütleb Elektrilevi juhatuse liige Rasmus Armas, kui palju võis Birgiti nime kandnud torm Elektrilevile maksma minna.