Terasest mehed: „Iga päev olime vähemalt 12 tundi väljas, laupäeval ja pühapäeval ka.“

„Sõitsime mitu korda ühest majapidamisest mööda. Käisime lülitamas ja kui vool tagasi tuli ja pidama jäi, siis inimene tuli tee äärde ja plaksutas meile, kui me mööda sõitsime. See annab jõudu ja motivatsiooni ikka metsas edasi mütata. See tahtmine, et inimestele saaks vool tagasi antud, viib edasi. See on hea tunne,“ räägib Ardo, üks paarikümnest Tartu firma Terasteenus töötajast, kes nädal aega enesele ja tehnikale armu andmata parandasid Saaremaal elektrivõrku.