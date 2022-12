Kuidas erektsiooni kvaliteeti ja tundlikkust parandada?

Alkoholiga ei ole peenis sõbrasuhetes. Erektsioonil on ka kombeks ilma kutsumata külla tulla kõige ebasobimatutel hetkedel – nagu näiteks Eurovisiooni laval esinedes või kui esitad töö juures tähtsat ettekannet kolleegidele.

Mehed teavad, et peenis ei suuda neid kallimaga nahistades viia iga kord võiduka lõpuni. Hinnanguliselt 40-70% meestest on kimbus erektsiooni häiretega: kas läheb liiga ruttu liiga heaks või siis on erektsioon vilkuvat laadi – on ja pole ka.

Alustame sellest, kuidas erektsioon üldse tekib

Kui mees näeb paljast ihu või midagi, mis viib mõtted seksile, siis silmaretseptorid saadavad signaali edasi saarelise ajukoore osale (insula cortex), mis omakorda arvutab välja rõõmusõnumi tõenäosuse – kas nüüd ongi see hetk käes, mil saab seksida? Kui vastus on jah, siis vabaneb ajus õnne ja hea tuju kemikaal nimega dopamiin. Uudis liigub mööda selgroo närvikiude alla „erektsiooni peakontorisse“. Peakontoris vabaneb neurotransmitter nimega atsetüülkoliin. Tema on peenise strateegiline juht, kes annab veresoontele käsu pumbata soontesse lämmastikoksiidi. Peenises on kaks kambrit käsnja lihaskoega. Tänu lämmastikoksiidile lihaskoed lõdvestuvad ja peenise vereringlus muutub umbes 8 korda kiiremaks. Koed paisuvad ja voila... ongi erektsioon olemas! Paisunud koed suruvad ümbritsevatele veresoontele ja takistavad „erektsiooni kambrite“ verel mujale liikuda. Erektsiooni ajal on peenises umbes 60 ml tavapärasest rohkem verd.

Testosteroon teeb mehest mehe!

See on kütus mehe lihasmassi kasvule, tugevale luustikule, kehakarvadele, madalale häälele, seksuaalsele võimekusele ja vägevatele erektsioonidele. Testosterooni toodetakse peamiselt munandites. Normaalne testosterooni tase on ca 300- 1000 ng/dl kohta. Alates 30. eluaastate lõpust hakkab testosterooni tase mehe kehas langema ca 1-2% aastas. Nii aeglase languse puhul ei märka mehed enamasti suurt muutust enne 50. eluaastat.