Monika Haukanõmm | Ilutulestik on surnud, elagu ilutulestik!

Nii nagu on ajas arenenud ilutulestike tehnilised võimalused, on kasvanud ka inimeste teadlikkus ilutulestiku varjukülgedest. Paugutamisest hirmunud loomadest on palju räägitud, aga räägime veel – võib vaid ette kujutada, missugune paanika valdab hästikasvatatud koera selleks, et ta tahaks ja jaksaks end peremehe haardest lahti rebida ning teadmata suunas jooksu pista. Hirmust ja ebakindlusest ülesaamine võib loomadel spetsialistide sõnul võtta mitmeid nädalalaid. Kes tahab kogeda, mismoodi tajuvad ilutulestikku linnud, võib proovida aastat vastu võtta kortermaja katusel – samal kõrgusel, kus majade vahelt taevasse lennutatud ilutulestikupalmid laiali paiskuvad. Õnneks enamik meist ei oska ettegi kujutada, missuguseid tundeid tekitavad taevalaotuses kaikuvad kärgatused nendes inimestes, kelle kodus käib praegu sõda.