Politseinikutapja vabadusse veel ei pääse: ringkonnakohus määras Romeo Kaldale redsitiivsusekspertiisi

Prokuratuur vaidlustas Viru maakohtu otsuse, mille järgi oleks politseinikutapjast eluaegne vang Romeo Kalda vanglast tingimisi vabanenud. Tartu ringkonnakohus pidas tarvilikuks koostada retsidiivsuseekspertiis. „Kuivõrd ekspertiisi valmimine võtab aega, jättis kohus lõpliku lahendi tegemise kuupäeva praegu lahtiseks – see tehakse ekspertiisi valmimise ja sellega tutvumise järgselt,” selgitas kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. Tartu ringkonnakohus on nimelt seisukohal, et antud juhul on vajalik kaasata oma ala eksperdi arvamust ning sellistes küsimustes on kohtu hinnangul õigusemõistmise enam teaduspõhiseks muutmise suund õige. Ehkki lõppude lõpuks jäävad paljud kohtu tehtavad otsustused normatiivseteks (juriidilisteks), on siiski soovitatav see, et normatiivseid otsuseid tegev jurist tugineks võimaluse korral teadlaste abile, selgitas ta. „Loomulikult ei saa sellist abi küsida alati – selleks ei ole riigil juba piisavalt ressursse. Samas aga võiks spetsialisti poole pöördumine olla õigustatud juhul, kui esineb tõsiseid argumente nii mingi otsustuse kasuks kui kahjuks ja kui otsustus on suure tähendusega. Praegusel juhul ringkonnakohtu hinnangul nii ongi – kaalul on palju nii Kalda enda kui ka riigi jaoks. Seetõttu peab ringkonnakohus retsidiivsusekspertiisi määramist tarvilikuks,” märkis Kreitsman.