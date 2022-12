SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi võlus ameeriklasi

Zelenskõi visiit polnud aga selleks, et aplause nautida ja korraks sõjast eemale saada. Ukraina president teab, et kell tiksub, kirjutatakse The Atlanticu pealkirjas. Õige varsti toimub kahekojalises kongressis vahevalimiste järgne verevahetus ning kuigi senat on demokraatide käes, läheb esindajatekoda vabariiklaste kätte, kes võivad küll sõnades Ukraina rahvale kaasa tunda, ent kukrut nii helded kergendama ei ole. Paljud konservatiivide valijad on kirglikult Ukraina poolel – kui mitte humanitaarsetel põhjustel, siis ammusest vastumeelsusest Venemaa suhtes –, ent leidub küllaga vastanduvaid arvamusliidreid, isegi trolle, kelle arusaamad valija eelistusest lahku lähevad. Pealegi on USA poliitika uus reaalsus see, et kõigele, mida vastasparteid esindav president teeb, tuleb vastu töötada. Nii mõnegi vabariiklase puhul pole asi mitte selles, justkui ei toetaks ta ise Ukrainat, vaid et Joe Biden toetab Ukrainat. Ühele poolele temaga jääda ei või, mitte üheski asjas. The Atlantic kirjutab, kuidas poliitikud, kes veel aasta tagasi Ukrainast sugugi ei huvitunud, lubavad nüüd hoolega jälgida, millist abi Ameerika Ukrainale annab – „justkui oleks suurim sõda Euroopas alates teisest maailmasõjast sama kui mingi Virginia väikelinna arenduslepingu eelarve lõhkiajamine“. Kuid Zelenskõi tuli kõnelema kõigi ameeriklastega ning see võib olla oluliseks sammuks, meenutamaks neile, et sõda toimub päriselt ning pole mingi ebamäärane sündmuste jada kusagil hoomamatult kauges perifeerias. Kongressile rõhutas ta, et abi Ukrainale pole mingi niisama heategu, vaid investeering tulevikku.