TOP | Naised tööturult eemale?

Justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) põhjendas sotsiaalmeedias palgalõhet sellega, et meeste järele on tööturul suurem nõudlus kui naiste järele. „Tahate naistele kõrgemat palka, tuleb osa naisi turult ara tuua, et alles jäänute hind kasvaks ja ongi lõhe läinud,“ lisab ta. Lisaks ei tahtvat naised kõrgema palgaga ja keerulisemaid töid teha. Et kuidas palun? Et lasteaiakasvatajate palka tõsta seame naistele tööle minekul piiranguid või? Või siis millised tööd moodsas maailmas naisele jõukohased pole? Kopajuhtimine? Programeerimine? Ministritöö? Millised on need ainult meeste tööd?