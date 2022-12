Juhtkiri | Häid pühi!

See ime ja justkui maagilise aja ootus toob kahjuks kaasa ka jõulustressi. Kuidas luua just seda kõige jõululikumat, tõeliselt püha hetke? Tabada ära just see noot, mis teeb pühast pühad. Kas potti said õiged jõulukapsad, kas pakkuda pidulaual seapraadi või oleks kohasem jõuluhani? Mida kinkida lastele, mida kaasale? Kas üllatada ämma salli või sussidega? Vanaemale mett? Mida kinkida inimesele, kellel on kõik olemas? Millised soovid täita inimese puhul, kelle kinkide nimekiri on nii pikk, et ulatub Kuuni ja tagasi? Kas veeta pühad kodus või minna näiteks vanemate juurde? Tuua tuppa päris kuusk või soetada sel aastal plastikust puu? Nii palju küsimusi ja nii vähe vastuseid. Mõni ime, et liiga paljudele on jõulud pigem stressi sünonüüm.