Politsei otsib Tartu noortekodust lahkunud 12aastast Tarvit

Tarvi on ka varem korduvalt noortekodust lahkunud. Politseinikud on kontrollinud erinevaid kohti, kus poiss võiks viibida, kuid seni tulemusteta. Noortekodu töötajatel on vahepealsel ajal õnnestunud saada Tarviga kontakti, kuid tema praegune asukoht on siiski teadmata.