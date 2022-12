Miks me tähistame Jeesuse sünnipäeva just detsembri lõpus?

Jõulud on meie kultuuriruumis olnud ajalooliselt Jeesuse sündi tähistavad kristlikud pühad, mis on samas rikkad kõiksugu rahvausu kommete poolest. Võõras pole jõulude sidumine ka talvise pööripäevaga. Aga kust on pärit tava tähistada Jeesuse sündi just detsembris ja kas me teame, millal Jeesus õigupoolest sündis? Selleks, et neile küsimustele vastata, peame heitma pilgu kristliku kiriku algusaegadesse ligi mitme tuhande aasta eest.