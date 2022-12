Iidsed puud leevendavad kliima soojenemist

„Iidsed puud on ohustatud liikide säilimiseks harukordsed elupaigad, sest nad suudavad kliima soojenemisele vastu panna ning käituvad puhvrina,“ kirjutavad ajakirjas Trends in Ecology & Evolution avaldatud uurimuse autorid eesotsas Gianluca Piovesani ja Charles H. Cannoniga. Teadlased toonitavad, et mõned iidsed puud, näiteks Californias ja Nevadas kasvavad igimännid, võivad elada kuni 5000 aastat ning tegutsevad tohutu süsinikdioksiidi ladustajana. Peale selle käib iidsete puude juurestikus agar sümbioos seeneniidistikuga, mis pakub taimedele paljusid hädavajalikke toitaineid ning aitab kuivas keskkonnas põuda vähendada.