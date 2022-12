Delfiinid võivad Alzheimeri tõbe põdeda

Kuigi dementsust on loomadel päris laialdaselt märgatud, pole Alzheimeri tõbe seni peale inimese ühelgi teisel liigil tuvastatud. Glasgow', St Andrewsi ja Edinburghi ülikooli ning Moreduni uurimisinstituudi teadlased leidsid aga 22 hammasvaalalise lahangul kolmel eakal loomal, sealhulgas kahel delfiinil, kolm olulist ajumuutust, mida seostatakse inimeste Alzheimeri tõvega. Vaalaliste aju allakäigu põhjust pole teada, kuid see võib seletada, miks mõned vaalade ja delfiinide parved kipuvad madalasse vette „karile“ ujuma. Võimalik, et liidri Alzheimeri tõbi võib kogu parve hukutada.