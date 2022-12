Coop Lotoga auto võitnud Hanno: mida vähem oodata oskad, seda suuremad üllatused tulevad

Kui Hannole võidukõne saabus, oli ta parasjagu koos elukaaslase Triinuga ühel üritusel. Triin oli ka esimene, kes uudisest kuulis… ning oli ilmselgelt pahviks löödud. „Üritus jäi küll poolikuks mul, aga see auto on igal juhul parem variant,“ muigab Hanno.

Selleks, et Toyota loosis osaleda, tuleb boonuspunktide asemel koguda loosipileteid. Seda teevad nad mõlemad elukaaslasega – muuseas, naisel oli loosipileteid möödunud kuul sootuks rohkem. „Minu jaoks oli teadlik valik hakata just lotopileteid koguma. Samas ei mõelnud ma kunagi auhindade peale ja tegelikult ei lootnudki neid saada. Mulle tundub, et sellised asjad kuidagi tulevad just siis, kui ei mõtle neile,“ arutleb Hanno. Ta tõdeb naerdes, et on tegelikult aastate jooksul olnud Eesti Loto suur sponsor. „Sealt pole kahjuks midagi eriti tulnud. Krooniaja lõpul võitsin näiteks 1000 krooni.“

Reisilt otse autot vastu võtma

Kui tavaliselt antakse Coopi võiduauto üle iga kuu esimeses pooles, siis sel korral üleandmine venis. Nimelt oli Hanno nädal aega reisil Saksamaal. Võidukõne tuli vahetult enne reisi – kas polnud tunnet, et lööks käega reisile ja võtaks auto kiirelt vastu? „Korraks oli küll, ütlen ausalt. Aga mõtlesin, et kuhu see auto ikka kaob. Siis oli aega ka, et asi jõuaks rohkem kohale,“ tunnistab ta.

Hannol oli omapärane talvine reis – nagu ta ise ütleb, siis enne pole niiviisi küll reisinud. Nimelt sõitis ta bussiga Pärnust Riiasse, sealt Vilniusesse ning siis Varssavisse. Poola pealinnast rongiga Berliini. Toyota anti üle praktiliselt kohe, kui mees oli taas kodumaa pinnale astunud.

Kilingi-Nõmme Konsumisse satub Hanno aga üsna sageli – teinekord isegi iga päev. „Ümberringi on meil neli Coopi, kuid see on kõige suurem ja asub kodule ka kõige lähemal. Kui maal elada, siis on hea siin käia ja lai valik olemas, pole kunagi probleemi olnud,“ kiidab ta. Triin lisab sedagi, et Coop teeb tihtipeale just neile meeltmööda sooduspakkumisi. „Ma vist sobin nende profiiliga,“ leiab ta.

Poes käimine on peres tegelikult eelkõige Triinu ülesanne, kuid seda teeb tihti ka Hanno. Et ei juhtuks, et mõlemad toovad koju sama kraami, on toidupoe nimekiri Google Keepis. See teeb poodlemise nende kinnitusel tunduvalt mugavamaks.