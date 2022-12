Ainult linnavanaema juures käies oli kõik pisut teistmoodi. Minu emapoolne vanema Ilse, kes oli oma liigestega väga haige ja kunagi kodust väljas ei käinud, rääkis midagi jõuludest ja sellest, kuidas ta vanasti, kui veel jalad kandsid, käis jõulude ajal kirikus. Ka näärivanast ei rääkinud vanaema kunagi – ikka jõuluvana oli. Ka laulud, mida ta laulis olid pisut erinevad neist, mida lasteaias või algkoolis olin aktustel kuulnud. Nendes oli juttu ikka lumest ja kuusepuust, kuid oli ka midagi kirikust, Maarjast ja lapsukesest, kes kuskil sündis. Kui vanaema neid laule laulma hakkas, selgus, et ka minu ema teadis neid laule, sest ta laulis kaasa. Kodus ma ei mäleta, et ta oleks neid laulnud, vanaema juures aga küll. Üks kõige erilisemaid laule, mida tundus, et kõik vanaema juures käies oskasid, oli „Püha öö“. Seda lauldi alati erilise hardusega nõnda, et vanaemal hakkasid pisarad mööda palgeid voolama. Miks, ei saanud mina algkoolilapsena päris hästi aru.