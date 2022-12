ERIPALGELISED PÜHADEKOMBED: „Kogu pere peab ikka koos olema!“ ja „Olen väga kurb, et jõulude ajal mu peres kõik oma asja ajavad. Eraldi.“

31aastane Merli ütleb, et 23.detsembril on ta koos perega onu juures Järvemaal külas. „Mina, mu õde, õemees, nüüd on lisandunud neil perelisa, ema ja ema mees. Meil on traditsiooniline jõulusaun ja tünnisaun. Kohal on kõik lapsed ja koerad. On palju sööki, häid vestlusi ning õhtu lõpuks mängime lauamänge. See jõulusauna traditsioon on kindlasti meil vähemalt 10 aastat kestnud,“ märgib ta.