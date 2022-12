VIDEO | Lukas: jagan paljudel teemadel presidendi seisukohti, aga praegu olen teisel arvamusel

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid leidsid juba perehüvitiste seadust tehes, et seal on diskrimineerimise kohti.

„Nüüd on selgunud, et president on ära teinud selle õigusliku analüüsi ja seal neid probleeme on, millele toona viitasime. Meie jaoks on olukord nüüd selge, aga teistpidi uus. Ma arvan, et see seadus tuleb kiiremas korras riigikogus uuesti arutlusele võtta, aga mitte sellisel kujul. See seadus tuleb lahti võtta ja kõik need kohad, mis esimest ja teist last diskrimineerivad ja vähemtähtsaks peavad, tuleb seadusest välja võtta,“ rõhutas Läänemets.

Läänemetsa sõnul on järgmise aasta riigieelarvesse planeeritud piisavalt raha, et seaduses oleks võimalik kiirelt ära teha need muudatused, et ka esimese ja teise lapse toetus tõuseks kaks korda.

„Ehk siis 120 euro peale. Loodan, et me valitsuspartneritega enne või pärast jõule kiirkorras selle arutelu ära teeme, et kuidas me diskrimineerivad kohad välja võtame.“

Läänemets ütles, et loomulikult ei saa see seadus uuesti parlamenti otsustamisele minna niimoodi, et sinna jääb sisse indekseerimine ainult paljulapselistele, vaid ka esimene ja teine laps on olulised. „Ilma esimese ja teise lapseta ei ole kolmandat ja neljandat last. See on see mõte, millega edasi läheme ja püüame lahenduse leida,“ sõnas Läänemets ja lubas, et asi lahendatakse võimalikult kiiresti järgmise aasta alguses.