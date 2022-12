Jõulutaat Eedy | Jõulutaat tuleb, kasvõi virtuaalselt

Jõulutaat Eedyle on saabunud tänaseks juba väga kiire tööaeg. Mitmed koolid, lasteaiad ja asutused on kutsunud külla endale jõuluvana. Jõulupühade ajal ootavad paljud pered jõulutaati endale külla. Muidugi peale pühi on jõulutaate ootamas külla Tallinna loomaaia asukad. Jõulutaat Eedyil on olnud rõõm seal mitmetel aastatel käia ja ka suisa puuridesse aedikutesse kingitusi sulelistele ja karvastele sõpradele viia. Aga eks tegelikul algas see päris tööaeg juba natukene varem. Heaks traditsiooniks on saanud, et Eesti erinevates maakonnakeskustes on advenditule süütamisel kaasatud juba ka päris jõuluvanasid. Jõuluvanad tervitavad, jagavad komme ja piparkooke ning kuulavad lastelt juba selle jõuluaja esimesi luuletusi.