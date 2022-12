„Sissi“ valitsemisaeg jätkub – uhiuus hooaeg saabub Epic Drama kanalile jõulude ajal!

„Sissi“ teise hooaja režissöörid on Sven Bohse ja Miguel Alexander ning stsenaristid on Elena Hell, Svenja Rasocha, Robert Krause ja Andreas Gutzeit. Sarja peaosades on Šveitsi-Ameerika näitlejanna Dominique Devenport, kes on tuntud rolli poolest filmis „Öörong Lissaboni“, ja Saksa näitleja Jannik Schümann, kes mängis filmides „Centre of My World“ ja „Charité“. Osades on veel Murathan Muslu (kes mängib Ungari mässuliste juhti Ödön Körtekit), Romy Schroeder (kes mängib Sissi teenijanna Fannyt, kes esimeses hooajas riigireetmise eest üles poodi), tütart Mariet, Amanda Da Gloria (kes mängib krahvinna Emanuelle Andrássyt ehk krahv Andrássy õde), ja Bernd Hölscher (kes mängib Otto von Bismarcki, kes oli 1871. aastast alates riigikantsler).