Riigiasutuste arvutihanked: kohus mõistis RIKi ekstöötaja IT-firmade juhtidelt altkäemaksu võtmise süüdistuses õigeks

Süüdistus puudutas Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt korraldatud riigihankeid ajavahemikus 2013-2017 erinevatele riigiasutustele süle- ja lauaarvutite ning monitoride ostmiseks ja liisimiseks, aga samuti nende alusel sõlmitud raamlepinguid ja minikonkursse. Süüdistuse kohaselt sõlmisid RIK arvutitöökoha halduse talituse juhataja Janek Nozdrenko ja infrastruktuuride osakonna juhataja Rome Mitt ebaõigluskokkuleppe Green IT OÜ juhataja Margo Lubergiga, mille kohaselt arvestatakse võimalikult suurel määral äriühingu huvidega riigihanke alusdokumentide koostamisel, hangete hindamisel ja tellitud toodete vastuvõtmisel. Vastutasuks selle eest tellis Green IT Mitile ja Nozdrenkole kuuluvatelt äriühingutelt erinevaid teenuseid kokku summas 39 148 eurot, selgitas kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv Õhtulehele. Hangete ettevalmistamisel pidi kokkuleppe kohaselt abistama Green IT poolt palgatud Margus Nurk oma äriühingu Idejamos kaudu, kes osutas Green IT-le nõustamisteenust summas 77 516 eurot.