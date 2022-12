SÕJAKOKKUVÕTE | Üllatusvisiit Washingtoni

Putin pidas kolmapäeval koosoleku kõrgemate kaitseametnikega. Ta ütles oma pöördumises, et Venemaa tuumajõud peavad olema lahinguvalmis ning et valitsus ei sea oma sõjaväe toetamisele mingeid majanduslikke piiranguid. Kaitseminister Sergei Šoigu esines avaldusega, et ajateenistuse iga tuleks senise 18–27 eluaasta pealt muuta 21–30 eluaasta peale.