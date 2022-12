Juhtkiri | Ajutine krooniline raviminappus

Pidev tarneraskustele viitamine on märk abitusest ning asi on seda murettekitavam, mida rohkem tuleb uudiseid järjekordse ravimi müügilt kadumisest. Selle asemel ootaks hoopis positiivset programmi, kus ravimite kättesaadavuse eest vastutavad ametkonnad annaksid teada, mida nad on teinud, et ravimid ikkagi saadaval oleksid. Asjaosaliste soov, et teemat liigselt ei käsitletaks, vältimaks paanikat, on kahe otsaga asi, sest nõukaaegne salatsemine on paljudel veel liiga värskelt meeles.

Perearstide õpetus, kuidas täiskasvanutele mõeldud tabletti purustada, et seda lastele anda saaks, on üks moodus, kuidas raviminappuse korral viirushaigusega võidelda, aga siingi on oma karid, sest kes vastutab näiteks sel juhul doseerimisvigade ja sellega kaasneda võivate tagajärgede eest?

Probleemi juured on muidugi sügavamad, sest paljude asjade nappus ei valitse mitte üksnes Eestis, vaid kogu Euroopas ja isegi üle ilma. Heade aegade lummuses loobus turumajanduse ülimuslikkusse uskuv lääs mitmes majandusharust tootvast tööstusest, eelistades osta asju odavamalt sisse madalama arengutasemega riikidest. Mitme kriisi samaaegne puhkemine tõi välja senise süsteemi nõrgad kohad, kus tarneahela katkemine ja nõudlus tõi kaasa näiteks kiibipuuduse või kui näiteks Hiina leidis, et toodetavat kraami läheb endalgi vaja ning teistele müügiks seda enam ei jätku. Läänel aga tootmise võimalust enam pole ning tulemus ongi näha.