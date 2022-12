Rõuge vallavolikogu saatis pikalt plaani laiendada Nursipalu harjutusväljakut

Teisipäevasel volikogu istungil otsustasid Rõuge vallavolinikud, et nemad ei toeta Nursipalu harjutusala laiendamist. Kuklane pani otsustamise nimelisele hääletusele, et kõigil oleks teada, kes kuidas hääletas. 15 kohalolnud volikogu liikme seast ei tulnud mitte ühtegi vastu ega erapooletut häält. „Võtsime just vastu valla uue arengukava, et me oleme maalähedane, turismile ja loodusele pühendunud vald, aga harjutusala laiendamine pöörab meie kontseptsiooni pea peale,“ sõnab Mati Kuklane.