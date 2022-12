Mart Soidro | Jõulutavadest jõuluhulluseni

Kas ma eksin, kui väidan, et selleks aastaks on poodides tunglemine, kus ei tunta vennaarmu, lõppenud? Vara veel, aastavahetus on veel tulekul ja paljudel raketidki ostmata. Või tuleb aastavahetus tavapärasest seoses kriisidega vaiksemalt, mõeldes ka Ukraina peale?