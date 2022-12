USA ja Hiina vahel käib karm kiibisõda

Pandeemia tõi kaasa kiibipuuduse. Lühikese ajaga suurenes kodus töötamise tõttu hüppeliselt nõudlus arvutite ja muu kontorivarustuse järele. Viirus paiskas segi ka tarneahelad. Asja ei teinud sugugi paremaks see, et USA president Donald Trump alustas kaks aastat enne viirust Hiina vastu ulatuslikku kaubandussõda. Biden on sellele üksnes vunki juurde lisanud.