SALUUT EI KAO KUHUGI! Ilutulestikumüüja usub: kui linnad enam ei telli, siis see on ainult vesi meie veskile

Möödas on ajad, kui Lääne-Virumaal pidasid Rakvere ja Kunda viimase minutini võitlust selle nimel, kes on maakonna kõige kõvem ilutulestiku kunn. Viimastel aastatel on aina rohkem kohalike omavalitsusi hakanud kõikvõimalikel põhjustel loobuma aastavahetuse saluudist. Ilutulestikumüüja sellest ei heitu: „Väga hea! See on ainult vesi meie veskile!“