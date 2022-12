Milliseid ehteid jõulukingiks valida?

On miski, mis täidab inimeste südamed igal aastal elevuse ning tänutundega. See miski käib eriti just naiste kohta.

Jah, arvasid õigesti: juttu on kvaliteetsetest ehetest.

Tutvustame sulle meie jõuluaja ehete kinkimise juhendit (võid meid hiljem tänada)!

Milliseid ehteid emale kinkida?

Emaarmastus on asendamatu. See on ka põhjus, miks emad väärivad ainulaadseid kingitusi. Ehe, mida emale kingid, peaks seega olema tähendusrikas ning andma edasi tunnet, et kannad teda alati südames.

Kõrvarõngad on ehted, mis on igapäevane osa enamike naiste elust. Emale sobivad jõulukingiks hästi just kuldkõrvarõngad. Hea viis kinki isikupärasemaks muuta, on valida kõrvarõngad koos ema lemmikvärvi kiviga.

Kivi võib olla näiteks tsirkoon, briljant, rubiin, granaat või oonüks. Samuti tasuks tähele panna seda, millist tüüpi kõrvarõngad ema eelistab. Kas talle meeldivad inglise lukud? Äkki hoopis rippuvad kõrvarõngad?

Psst! Võid ideede kogumiseks minna salaja uudistama ema ehtelaegast. Ära muretse, me ei ütle talle!