SUUR LUGU | Tehismõistus on tulnud selleks, et jääda! Ka sinu töökoha võib napsata arvuti. Inimkonda robotid siiski veel ei ohusta

Maailmas pole puudust inimestest, kes hoiatavad, et tehisintellekti arendamine on ohtlik. Kõige negatiivsema stsenaariumi kohaselt võib see lõpuks muutuda nii targaks, et suudab end pidevalt ise – ilma inimese sekkumiseta – edasi arendada ning lööb lõpuks lihtsalt inimesed maha. Näiteks niinimetatud Skype’i-maffia (tehnoloogiaärimehed, kelle tähelend sai alguse Skype'ist – E. J.) liige Jaan Tallinn on kulutanud kümneid miljoneid ostmaks osalust tehisintellekti kallal töötavates firmades. Ikka selleks, et tema arvates potentsiaalselt ohtlikele arendussuundadele kriips peale tõmmata. Sarnaselt suhtus tehismõistusesse ka kadunud füüsik Stephen Hawking.

Fishel leiab siiski, et inimest hävitada suutev tehisintellekt jääb esialgu ulmefilmidesse. „Lähiajal saab inimene sellega ise palju paremini hakkama. Ilma robotiteta,“ naerab ta.