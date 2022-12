Narva linnuse hoovist eemaldati Lenini kuju

„Monument võetakse vastu Ajaloomuuseumi, mis tegeleb Eesti poliitilist ajalugu kajastava materjali kogumisega ja kellel on juba avatud nõukogudeaegsete mälestusmärkide välinäitus. 2023. aasta kevadeni jääb monument hoiule Sõjamuuseumisse, kus on selleks vastavad võimalused,“ öeldi avalduses.

„Alates 2021. aasta detsembrist toimuvad Narva linnuse territooriumil Euroopa Liidu toetusfondi rahastamisel suured ehitustööd. Sellele eelnenud projekt, mis nägi ette Lenini kuju ära viimist praeguselt asukohalt, kooskõlastati Narva Linnaga ja kinnitati 2018. aastal. Hea uudis on, et rekonstrueerimistööd Narva linnuses lõpevad 2023. aasta lõpus. Selle tulemusena restaureeritakse ja avatakse näitus bastionis Kristervall, renoveeritakse linnuse põhjasein ja sellel asuv galerii, uuendatakse hoovi infrastruktuur, tehes sellest avalik sotsiaalse- ja kultuurilise lävimise koht. Toimuvad ka arheoloogilised uuringud, mille tulemusi esitletakse tööde lõpule pühendatud rahvusvahelisel teaduskonverentsil 2023. aastal. Kokku investeerib EL Narva linnusehoovi uuendamisse 5 850 601,03 EUR, sellest on riigi omafinantseering 553 259,51 eur,“ kirjeldatakse Narva linnuses eesseisvaid töid.