Pikad pühad ja tähistamised panevad sinu maksa proovile – kuidas end toetada?

· Toitu maksasõbralikult. Arstid soovitavad loobuda kiirtoidust, suitsulihast, hapukurgist, rasvasest lihast, saiast ja maiustustest. Ideaalis igavesti. Juhul kui sa ei ole piisavalt järjekindel pikaajalisteks kangelaslikeks pingutusteks, järgi tasakaalustatud toitumist vähemalt nädala jooksul. Maksarakke taastavad tooted on rohelised, puuviljad, juurviljad, kala, tailiha, keefir ja kodujuust, kaunviljad, pähklid ja taimeõlid.

· Kasuta maksa toetavaid ja puhastavaid preparaate.

Maksa toetavad ja puhastavad preparaadid apteegist

Apteekides on saadaval mitmeid erinevaid tooteid, mis on mõeldud maksa toetamiseks ja puhastamiseks. Nende vahel valiku tegemisel ei tasu lähtuda ainult hinnast. Mõistlik on vaadata, mida üks või teine maksapreparaat sisaldab ja mida need ained maksas teevad. Taimseid ekstrakte või sojast eraldatud essentsiaalseid fosfolipiide sisaldavad preparaadid on nõrga toimega ja hakkavad maksa kaitsma alles pärast pikaajalist tarvitamist. Õigem on valida selline toode, mis sisaldab nii maksatalitlust ja maksarakkude taastumist toetavaid kui ka jääkaineid ja mürke kahjutuks tegevaid aineid.

Maksa ülekoormuse puhul on oluline, et maksa puhastamine mürkainetest toimuks võimalikult kiiresti. Nii saame maksa efektiivselt kaitsta ja maksarakkude kahjustuse ära hoida. Maksa mürkainetest puhastajana on kõige tugevam tegija aminohape nimega ornitiin.

Ornitiin hakkab maksas tööle väga kiiresti – juba pärast esimese annuse sissevõtmist. Ornitiini eeliseks on ka see, et ta on suuteline kahjutuks tegema kõige tugevamaid maksamürke.

Lisaks maksa puhastamisele on vaja hoolitseda selle eest, et maksarakud ellu jääksid ja maksa tegevus jätkuks ilma tõrgeteta. Siin on tõhusaks abimeheks koliin. Koliin on vitamiinilaadne aine, essentsiaalsete fosfolipiidide kontsentreeritud vorm. Koliin aitab kahjustatud maksarakke taastada ning normaliseerib maksa ainevahetust.