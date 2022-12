Haiguspäevade hüvitamist menetletakse kiirkorras: riigikogu koguneb erakorraliselt 28. detsembril

Erakorralise istungi kokkukutsumist taotles riigikogu Keskerakonna fraktsioon, et menetleda lõpuni eelnõu, mille kohaselt jätkuks ka uuel aastal haiguspäevade hüvitamine alates teisest haiguspäevast.

„Vastavasisuline eelnõu on läbinud esimese lugemise ning kuna Vabariigi Valitsusest on kostunud signaale, et antud küsimus vajab positiivset lahendust, siis Keskerakond tuleb koalitsioonile appi ja üheskoos saame anda inimestele juba selle aasta sees kindlustunde haiguspäevade hüvitamise osas,“ lausub Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Eelnõu vastuvõtmise korral säilib haigushüvitiste maksmise kord, mille kohaselt on töötaja omavastutus esimene haiguspäev ning tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast. Esimene lugemine on läbitud ja muudatusettepanekute tähtaeg on 21. detsember kell 17.15.

„Kui tänasele valitsusele läheb antud tema päriselt korda, saab 28. detsembril koheselt pärast teise lugemise lõpetamist koguneda sotsiaalkomisjon ja tunni aja möödudes saame läbi viia eelnõu kolmanda lugemise,“ täpsustab Jaanus Karilaid. „Erinevad kriisid on kahandanud inimeste kui ka ettevõtete toimetulekut ja riigi kohuseks on pakkuda praegustes oludes turvatunnet. Paljud inimesed muretsevad haigestudes sissetuleku vähenemise ja toimetuleku pärast ega ole valmis koju jääma. Selle asemel, et haigushüvitiste maksmise korrale uusi ajutisi, lühi- ja tähtajalisi meetmeid rakendada, on mõistlik muuta praegune tähtajaline kord tähtajatuks. Ärme lükka probleemide lahendamist uude aastasse!“

Muudatused tooksid endaga kaasa täiendava kulu 22,4 miljonit eeldusel, et haiguslehtede kasutus ei lange ega tõuse märkimisväärselt.