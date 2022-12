Kohtud ei lasknud koolitüdrukut vägistanud taksojuhti vabadusse

2020 juulis märkas Muhammad Ibrahim Tallinnas täisealist joobes neidu, kes oli öösel oma kodumaja ees. Kuna neiul polnud võtmeid, ei saanud ta majja sisse. Maja turvakaamera salvestisele talletus, et neiu püüdis maja ust lahti lükata ka siis, kui tema juurde ilmus majast möödunud Ibrahim, kirjutas Eesti Ekspress. Aafriklane aitas neiu oma autosse ning sõitis Mustamäele, kus astus oma korteris temaga kahel korral vahekorda. Harju maakohus mõistis Muhammad Ibrahimile nelja-aastase vangistuse. Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu otsust ei muutnud ning riigikohus ei võtnud kaitsja kassatsioonkaebust arutusele. Mõni aeg tagasi arutas Tartu maakohus Muhammad Ibrahimi tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamist elektroonilise valve kohaldamisega, kuid teda ei lastud vabadusse. Otsust ei muutnud ka Tartu ringkonnakohus. Muhammad Ibrahimi kaitsja pöördus määruskaebusega Riigikohtusse, kes jättis sel nädalal selle menetlusse võtmata.

Eestisse tuli Muhammad Ibrahim 2013. aastal Venemaalt, ületades ebaseaduslikult piiri ja on kinnitanud, et põgeneb Sudaanist tagakiusamise eest. Eestis sai ta elamisloa.