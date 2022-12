TRAAGILINE DETSEMBER: tules on hukkunud juba üheksa inimest

Peatselt mööduv aasta on tulesurmade poolest mustemast mustem. Ainuüksi viimase kuu jooksul on tulekahjus hukkunud üheksa inimest. Võrdlusena: kolme suvekuu – juuni, juuli, augusti – jooksul hukkus tulekahjus neli inimest. Miks on nii palju hukkunutega tulekahjusid just viimaste nädalate jooksul?