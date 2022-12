SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi külastas sõja üht karmimat kanti

Teisipäev oli sõja 300. päev. Ukraina president käis päris rindejoone lähedal Bahmuti linnas üllatusvisiidil. Bahmut on okupantidele otsekui kinnisideeks, võimaluseks mingigi võit ette näidata, ehkki iseenesest pole linn sõjalisest vaatevinklist kuigi oluline sõlmpunkt. Zelenskõi kohtus Ukraina kaitsjatega, pidas neile kõne ning andis mitmele sõdurile vapruse eest medali (pildil).

The Moscow Times vahendab, et Putin kohtub kolmapäeval kaitseministeeriumi ametnikega, et arutada Ukraina sõja praegust seisukorda ning teha plaane ja seada eesmärke tuleva aasta sõjategevuseks. Esmaspäeval andis Putin Vene julgeolekuteenistustele korralduse kaitsta elanikke, mida nimetas Venemaa „uuteks piirkondadeks“ Ukrainas.

USA valitsus astus Ukraina toetamises enneolematu sammu, väljendades valmisolekut saata sõtta appi õhu- ja raketitõrjesüsteeme Patriot. Ameerika presidentJoe Biden välistas varem Patriotide saatmise Ukrainasse. Näib, et meelemuudatus tuleneb sellest, et Venemaa on järjest enam võtnud sihikule Ukraina kriitilise tähtsusega tsiviilinfrastruktuuri, mis on jätnud suure osa riigist elektrita ning mõjutab ka vee ja kütte kättesaadavust.