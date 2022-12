„Soovijaid on rohkem kui vabu kohti!“ Kodutute majutuskohtadesse on pikad järjekorrad

Tallinna sotsiaaltöö keskus (TSK) pakub kodutute öömaja teenust ning viib ellu resotsialiseerimise programmi, et keerulisse seisu sattunud inimesed saaksid jalad alla. TSK direktori Kersti Põldemaa sõnul on sel talvel abivajajaid varasemast rohkem. Vähemalt toidu- ja riideabi on neile hästi kättesaadav.